Игрок "Эвертона" подозревается в сексуальных преступлениях против несовершеннолетних

СМИ узнали об аресте футболиста "Эвертона", которого подозревают в преступлениях сексуального характера в отношении несовершеннолетних.

Как пишет Daily Mail, игроку "ирисок" 31 год, он женат, его имя не раскрывается по юридическим причинам.

Сейчас подозреваемый находится на свободе - его выпустили под залог. Клуб отстранил его от работы до завершения расследования.

"Эвертон" выразил готовность сотрудничать с правоохранительными органами. Какое наказание грозит футболисту, пока неизвестно.

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