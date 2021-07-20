Игрок "Эвертона" подозревается в сексуальных преступлениях против несовершеннолетних

Теги эвертон

Игрок "Эвертона" подозревается в сексуальных преступлениях против несовершеннолетних

СМИ узнали об аресте футболиста "Эвертона", которого подозревают в преступлениях сексуального характера в отношении несовершеннолетних.

Как пишет Daily Mail, игроку "ирисок" 31 год, он женат, его имя не раскрывается по юридическим причинам.

Сейчас подозреваемый находится на свободе - его выпустили под залог. Клуб отстранил его от работы до завершения расследования.

"Эвертон" выразил готовность сотрудничать с правоохранительными органами. Какое наказание грозит футболисту, пока неизвестно.

Не пропустите: "Зенит" может подписать бразильского форварда "Эвертона". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

Анчелотти заблокировал уход Винисиуса в "Манчестер Юнайтед"

Анчелотти заблокировал уход Винисиуса в "Манчестер Юнайтед"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов