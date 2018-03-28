Игрок "Фиорентины": "Мы повсюду видим Астори"



Защитник "Фиорентины" Виктор Уго заявил, как команда помнит капитана Давиде Астори.

"Давиде всегда будет с нами. Мы видим его повсюду. Он с нами на поле, за обедом, во время тренировок. Когда я перешел в "Фиорентину", то он помог мне адаптироваться. Его шкафчик по-прежнему стоит в раздевалке, а его стул в столовой никто не занял. Его место в комнате, где мы просматриваем матчи соперников, пустует. Мы всегда думаем о Давиде. Он внутри каждого из нас", - приводит слова Уго Corriere dello Sport.

Напомним, что 31-летний Астори умер во сне четвертого марта от остановки сердца.

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