Игрок "Фиорентины" рассказал, что два месяца был заражен коронавирусом, не зная об этом

Теги фиорентинакоронавирусмартин касерес

Игрок "Фиорентины" рассказал, что два месяца был заражен коронавирусом, не зная об этомЗащитник "Фиорентины" Мартин Касерес рассказал, что болел коронавирусом и даже не знал об этом. На данный момент 33-летний уругваец здоров.

"Сам того не зная, я носил коронавирус в теле на протяжении 2 месяцев. Я почувствовал симптомы еще в период между 8 и 15 марта.

Во время тренировок дома, я чувствовал, что в легких мне что-то мешает. Мне сказали сидеть дома и, что через 20 дней это пройдет.

Вчерашний тест показал отрицательный результат, чувствую себя хорошо", - рассказал футболист в инстаграме.

Касерес выступает за "Фиорентину" с лета 2019 года.

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