Игрок "Фиорентины" рассказал, что два месяца был заражен коронавирусом, не зная об этом
Защитник "Фиорентины" Мартин Касерес рассказал, что болел коронавирусом и даже не знал об этом. На данный момент 33-летний уругваец здоров.
"Сам того не зная, я носил коронавирус в теле на протяжении 2 месяцев. Я почувствовал симптомы еще в период между 8 и 15 марта.
Во время тренировок дома, я чувствовал, что в легких мне что-то мешает. Мне сказали сидеть дома и, что через 20 дней это пройдет.
Вчерашний тест показал отрицательный результат, чувствую себя хорошо", - рассказал футболист в инстаграме.
Касерес выступает за "Фиорентину" с лета 2019 года.
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|Болонья
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