Игрок "Фиорентины" рассказал, что два месяца был заражен коронавирусом, не зная об этом

Защитник "Фиорентины" Мартин Касерес рассказал, что болел коронавирусом и даже не знал об этом. На данный момент 33-летний уругваец здоров.

"Сам того не зная, я носил коронавирус в теле на протяжении 2 месяцев. Я почувствовал симптомы еще в период между 8 и 15 марта.

Во время тренировок дома, я чувствовал, что в легких мне что-то мешает. Мне сказали сидеть дома и, что через 20 дней это пройдет.

Вчерашний тест показал отрицательный результат, чувствую себя хорошо", - рассказал футболист в инстаграме.

Касерес выступает за "Фиорентину" с лета 2019 года.

Не пропустите: "Фиорентина" сообщила только об одном случае заражения коронавирусом в команде| http://soccernews.ru