Игрок "Фламенго" едва не стал самым быстрым футболистом мира

Нападающий "Фламенго" Бруно Энрике был близок к новому рекорду по скорости среди профессиональных футболистов.

Сообщается, что 28-летний бразилец во время четвертьфинального матча Кубка Либертадорес с "Интернасьоналем" разогнался до 38 километров в час.

Таким образом, Энрике превзошёл показатель вингера мадридского "Реала" Гарета Бэйла (36,9 км/ч).

А вот скорость француза Килиана Мбаппе (39 км/ч) на одном из матчей ЧМ-2018 осталась недостижимой.

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