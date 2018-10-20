Игрок "Фулхэма" стал автором уникального достижения

Хавбек "Фулхэма" Райан Сессеньон поразил ворота "Кардифф Сити" в матче девятого тура АПЛ.

Как сообщает Opta, 18-летний игрок "дачников" стал автором уникального достижения. Он вписал своё имя в историю, как первый футболист 2000 года рождения, забивший гол в Премьер-лиге.

Отметим, что Сессеньон является воспитанником "Фулхэма", за основную команду выступает с 2016 года, сыграл 91 матч, забил 23 гола и сделал 13 ассистов. | http://soccernews.ru