Игрок "Фулхэма" стал автором уникального достижения

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Игрок "Фулхэма" стал автором уникального достижения

Хавбек "Фулхэма" Райан Сессеньон поразил ворота "Кардифф Сити" в матче девятого тура АПЛ.

Как сообщает Opta, 18-летний игрок "дачников" стал автором уникального достижения. Он вписал своё имя в историю, как первый футболист 2000 года рождения, забивший гол в Премьер-лиге.

Отметим, что Сессеньон является воспитанником "Фулхэма", за основную команду выступает с 2016 года, сыграл 91 матч, забил 23 гола и сделал 13 ассистов. | http://soccernews.ru

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