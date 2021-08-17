Игрок "Галатасарая" побил своего одноклубника во время матча чемпионата Турции
Центральный защитник "Галатасарая" Маркао поссорился с хавбеком Керемом Актюркоглу во время матча 1-го тура турецкой Суперлиги против "Гиресунспора" (2:0).
На 63-й минуте бразилец подошёл к своему партнёру по команде и нанёс ему несколько ударов головой и кулаками.
Marcao derhal evine gönderilmeli !!!! @GalatasaraySK #marcao pic.twitter.com/ZiU2mEbcTY— Mehtap Koryol (@MehtapKORYOL) August 16, 2021
Арбитр после консультаций с видеопомощниками решил удалить зачинщика драки.
Стоит отметить, что в июне интерес к Маркао проявлял "Шахтёр".
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