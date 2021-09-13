Игрок "Херенвена" сломал челюсть, когда ел морковку

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Игрок "Херенвена" сломал челюсть, когда ел морковку

Фото твиттер Optus Sport

Левый защитник "Херенвена" Рами Каиб выбыл из строя из-за необычной травмы, сообщает Voetbalzone.

По информации источника, футболист сломал челюсть, когда ел морковку. У него уже были проблемы с лицевой костью после удара во время матча, а слишком твёрдый овощ привёл к усугублению ситуации.

Ожидается, что 24-летний швед пропустит несколько недель.

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