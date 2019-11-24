Игрок "Интера" Барелла покинул поле после травмы колена со слезами на глазах

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Игрок "Интера" Барелла покинул поле после травмы колена со слезами на глазах

Игрок "Интера" Николо Барелла был травмирован в матче 13-го тура Серии А с "Торино" (3:0). Об этом сообщает Corriere dello Sport.

По данным источника, 22-летний игрок в конце 1-го тайма повредил колено правой ноги. Полузащитнику пришлось покинуть поле в слезах. Вместо Бареллы на замену вышел Борха Валеро.

В этом сезоне хавбек участвовал в 13 матчах Серии А, отметившись 1 голом и тремя ассистами.

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