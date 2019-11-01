Форвард "Интера" Мартинес может стать игроком "Барселоны"
Форвард "Интера" Лаутаро Мартинес может продолжить карьеру в "Барселоне". Об этом сообщает El Mundo Deportivo.
По данным источника, сам футболист заявил, что готов перейти в каталонский клуб. "Барселона", в свою очередь, хочет предложить за форварда полузащитников Артуро Видаля и Ивана Ракитича.
Ранее сообщалось, что миланский клуб уже начал переговоры о продлении контракта с игроком. "Интер" хочет подписать Мартинеса еще на пять лет.
В этом сезоне 22-летний футболист в 10 матчах Серии А отметился 5 голами.
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