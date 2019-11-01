Форвард "Интера" Мартинес может стать игроком "Барселоны"

Теги интер миланбарселоналаутаро мартинестрансферы

Форвард "Интера" Мартинес может стать игроком "Барселоны"

Форвард "Интера" Лаутаро Мартинес может продолжить карьеру в "Барселоне". Об этом сообщает El Mundo Deportivo.

По данным источника, сам футболист заявил, что готов перейти в каталонский клуб. "Барселона", в свою очередь, хочет предложить за форварда полузащитников Артуро Видаля и Ивана Ракитича.

Ранее сообщалось, что миланский клуб уже начал переговоры о продлении контракта с игроком. "Интер" хочет подписать Мартинеса еще на пять лет.

В этом сезоне 22-летний футболист в 10 матчах Серии А отметился 5 голами.

А еще: Гвардиола: "Не сомневаюсь, что "Барселона" подготовит место для статуи Месси"| http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто получит Золотой мяч в 2019 году
Все опросы
Загрузка...

главное

Сане может стать игроком "Баварии"

Сане может стать игроком "Баварии"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Барселона Барселона 10 22
2 Реал Мадрид Реал Мадрид 10 21
3 Гранада Гранада 10 20
4 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 11 20
5 Севилья Севилья 11 20
6 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 11 19
7 Вильярреал Вильярреал 11 17
8 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 11 16
9 Осасуна Осасуна 11 15
10 Леванте Леванте 11 14
11 Валенсия Валенсия 11 14
12 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 11 14
13 Хетафе Хетафе 10 13
14 Эйбар Эйбар 11 12
15 Алавес Алавес 11 12
16 Бетис Бетис 11 12
17 Мальорка Мальорка 11 11
18 Сельта Виго Сельта Виго 11 9
19 Эспаньол Эспаньол 11 8
20 Леганес Леганес 11 5
Полная таблица

топ-5 тегов