Игрок "Интера" Мартинес прокомментировал переход Икарди в ПСЖ
Форвард "Интера" Лаутаро Мартинес рассказал, что думает о переходе игрока Мауро Икарди в ПСЖ на правах аренды. Об этом сообщает Goal.
"Мы много общались с Икарди, у нас хорошие отношения. Я хотел, чтобы он остался в "Интере".
Он всегда говорил на переговорах, что хочет играть, но теперь он в другом клубе. Желаю ему всего хорошего", - сказал Мартинес.
Напомним, что ПСЖ арендовал игрока до конца текущего сезона с правом последующего клуба.
В "Интере" нападающий провёл шесть лет и забил 124 гола в 219 матчах.
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