Игрок "Интера" Мартинес прокомментировал переход Икарди в ПСЖ

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Игрок "Интера" Мартинес прокомментировал переход Икарди в ПСЖ

Форвард "Интера" Лаутаро Мартинес рассказал, что думает о переходе игрока Мауро Икарди в ПСЖ на правах аренды. Об этом сообщает Goal.

"Мы много общались с Икарди, у нас хорошие отношения. Я хотел, чтобы он остался в "Интере".

Он всегда говорил на переговорах, что хочет играть, но теперь он в другом клубе. Желаю ему всего хорошего", - сказал Мартинес.

 

Напомним, что ПСЖ арендовал игрока до конца текущего сезона с правом последующего клуба.

В "Интере" нападающий провёл шесть лет и забил 124 гола в 219 матчах.

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