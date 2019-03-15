Игрок "Интера" может перейти в "Ювентус" этим летом

Теги интер миланмилан шкриньяртрансферыювентус

Игрок "Интера" может перейти в "Ювентус" этим летом

Защитник "Интера" Милан Шкриньяр может перейти в другой клуб. Об этом сообщает Calcio Mercato.

По данным источника, 24-летнего словака хочет купить "Ювентус" в летнее трансферное окно.

Футболист перешел в "Интер" из "Сампдории" в 2017 году. Соглашение действует до 2022 года. Трансферная стоимость словака - 60 миллионов евро.

В нынешнем сезоне Шкриньяр участвовал в 35 играх, сделав один ассист. 

"Интер" занимает 4 место турнирной таблицы, имея в активе 50 баллов. "Ювентус" - лидер чемпионата Италии.

Читайте также: Президент "Наполи" прокомментировал информацию о продаже Инсинье| http://soccernews.ru

��������...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 18/19?
Все опросы
Загрузка...

главное

Бразильский защитник ПСЖ получит французское гражданство

Бразильский защитник ПСЖ получит французское гражданство

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ювентус Ювентус 27 75
2 Наполи Наполи 27 57
3 Милан Милан 27 51
4 Интер Милан Интер Милан 27 50
5 Рома Рома 27 47
6 Торино Торино 27 44
7 Аталанта Аталанта 27 44
8 Лацио Лацио 26 42
9 Сампдория Сампдория 27 39
10 Фиорентина Фиорентина 27 37
11 Парма Парма 27 33
12 Сассуоло Сассуоло 27 32
13 Дженоа Дженоа 27 30
14 Кальяри Кальяри 27 27
15 Удинезе Удинезе 26 25
16 СПАЛ СПАЛ 27 23
17 Эмполи Эмполи 27 22
18 Болонья Болонья 27 21
19 Фрозиноне Фрозиноне 27 17
20 Кьево Кьево 27 10
Полная таблица

топ-5 тегов