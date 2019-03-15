Игрок "Интера" может перейти в "Ювентус" этим летом

Защитник "Интера" Милан Шкриньяр может перейти в другой клуб. Об этом сообщает Calcio Mercato.

По данным источника, 24-летнего словака хочет купить "Ювентус" в летнее трансферное окно.

Футболист перешел в "Интер" из "Сампдории" в 2017 году. Соглашение действует до 2022 года. Трансферная стоимость словака - 60 миллионов евро.

В нынешнем сезоне Шкриньяр участвовал в 35 играх, сделав один ассист.

"Интер" занимает 4 место турнирной таблицы, имея в активе 50 баллов. "Ювентус" - лидер чемпионата Италии.

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