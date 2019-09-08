Игрок "Интера" сравнил Конте с Месси
Защитник "Интера" Алессандро Бастони поделился мнением о главном тренере миланского клуба Антонио Конте.
"Я убедился в том, что о Конте не зря говорили в настолько восторженных тонах. Конте - это Месси среди тренеров. Он является феноменальным тренером. Антонио все время стремится играть в атакующий футбол. У него тяжелые тренировки, но такие же были у Гасперини в "Аталанте".
Мы хотим изменить равновесие сил в Серии А. Для этого у нас есть топ-тренер и отличный состав. Впрочем, мы должны доказывать свой уровень в каждом матче", - приводит слова Бастони Football Italia.
Конте возглавил "Интер" летом 2019 года. В нынешнем сезоне миланский клуб под его руководством выиграл два матча из двух в чемпионате Италии.
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|1
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|Сассуоло
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|1
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|1
|0
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|2
|0