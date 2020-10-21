Игрок "Интера" заразился коронавирусом в преддверии матча ЛЧ с "Боруссией"
Защитник "Интера" Ашраф Хакими заразился коронавирусом.
Как сообщает официальный сайт "нерадзурри", заболевание у футболиста протекает бессимптомно.
Напомним, что сегодня в 22:00 (мск) "Интер" принимает на своем стадионе менхенгладбахскую "Боруссию" в рамках групповой стадии Лиги Чемпионов.
В этом сезоне Хакими провел четыре игры, в которых отметился одним голом и двумя ассистами.
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