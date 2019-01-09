Игрок из Индии забил больше голов за сборную, чем Месси
Нападающий сборной Индии Сунил Четри забил два года в матче Кубка Азии с Таиландом (4:1).
В 105 матчах за сборную игрок отметился 67 голами. По голам за национальную команду он обошел нападающего сборной Аргентины Лионеля Месси (65).
На данный момент, больше всех за сборную забивал только Криштиану Роналду (85). Рекордное количество забитых мячей было Али Даеи, который с 1993 по 2006 год отметился 109 мячами.
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