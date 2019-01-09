Игрок из Индии забил больше голов за сборную, чем Месси

1 Теги индиялионель мессикриштиану роналду

Игрок из Индии забил больше голов за сборную, чем Месси

Нападающий сборной Индии Сунил Четри забил два года в матче Кубка Азии с Таиландом (4:1).

В 105 матчах за сборную игрок отметился 67 голами. По голам за национальную команду он обошел нападающего сборной Аргентины Лионеля Месси (65). 

На данный момент, больше всех за сборную забивал только Криштиану Роналду (85). Рекордное количество забитых мячей было Али Даеи, который с 1993 по 2006 год отметился 109 мячами.

Читайте также: "Реал" потерял основного вратаря из-за травмы | http://soccernews.ru

��������...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

borisklover

Народ теперь что бы подтянуть живот, накачать пресс, убрать бока и сделать тело красивым не нужно сидеть на диетах и заниматься в спортзале! Недавно опробовал уникальный пояс миостимулятор с помощью которого я убрал пузо и накачал пресс, руки и спину всего за две недели не выходя из дома (просто надел и включил). На днях купил пояс девушке, и вышло в 2 раза дешевле чем я брал, советую купить пока такая акция! А вычитал о нем у этого чувака ---- http://gg.gg/moipres

Ответить

опрос

Кто должен получить "Золотой Мяч 2018"?
Все опросы
Загрузка...

главное

Главные новости дня: 9 января

Главные новости дня: 9 января

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Group A М О
1 Южная Корея Южная Корея 3 9
2 Австралия Австралия 3 6
3 Оман Оман 3 3
4 Кувейт Кувейт 3 0
Group B М О
1 Китай (КНР) Китай (КНР) 3 9
2 Узбекистан Узбекистан 3 6
3 Саудовская Аравия Саудовская Аравия 3 3
4 Северная Корея (КНДР) Северная Корея (КНДР) 3 0
Group C М О
1 Иран Иран 3 9
2 Объединённые Арабские Эмираты (ОАЭ) Объединённые Арабские Эмираты (ОАЭ) 3 6
3 Бахрейн Бахрейн 3 3
4 Катар Катар 3 0
Group D М О
1 Япония Япония 3 9
2 Ирак Ирак 3 6
3 Иордан Иордан 3 3
4 Палестина Палестина 3 0
Полная таблица

топ-5 тегов