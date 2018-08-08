Игрок киевского "Динамо" рассказал об атаке насекомых в матче Лиги Чемпионов

Защитник киевского "Динамо" Никита Бурда рассказал, что во время первого матча третьего квалификационного раунда Лиги Чемпионов со "Славией" (1:1) над полем летали осы.

Правда ли, что Бойко укусила оса? Да, я и сам чуть не пострадал. Они охотились на игроков "Динамо"? Не знаю, но они летали над нами", - приводят слова Бурды украинские СМИ.

Ответный матч "Динамо" - "Славия" пройдет в Киеве 14 августа.

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