Игрок киевского "Динамо": "РПЛ была бы отличным шагом для меня, там много сильных команд"

Защитник киевского "Динамо" Тамаш Кадар сказал, что хотел бы играть в Российской Премьер-Лиге. Об этом сообщает ua.tribuna.com.



"Я был близок к переходу в "Зенит", но этого не произошло. Почему - не знаю. РПЛ была бы отличным шагом для меня, там много сильных команд, хотел бы туда перейти, если мог", - сказал игрок.

Кадар перешёл в "Динамо" зимой 2017 года из "Леха". Его трансфер обошелся киевскому клубу в 2,5 миллиона евро. Его контракт рассчитан до лета 2023 года.



Ранее стало известно, что в матче за Суперкубок Украины киевское "Динамо" одержало волевую победу над "Шахтером".

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