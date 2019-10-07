Игрок "Краснодара" Фернандеш сказал, что не стоит списывать "Спартак" со счетов

Полузащитник "Краснодара" Мануэл Фернандеш рассказал, что думает о результатах команд в чемпионате России.

"Зенит" и "Локомотив" очень сильны. Однако "Краснодар" и ЦСКА также являются претендентами на золота. И, может вы удивитесь, но "Спартак" тоже не стоит списывать со счетов, хоть у него сейчас и проблемы", - сказал Фернандеш.

Вчера, 6 октября, "Спартак" проиграл "Краснодару" (1:2) в рамках 12-го тура РПЛ.

После 12 туров в чемпионате России лидируют четыре команды, набравшие по 26 очков: "Локомотив", "Ростов", "Краснодар" и "Зенит".

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