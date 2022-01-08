Игрок "Краснодара" хочет перейти в "Галатасарай"

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Полузащитник "Краснодара" Тонни де Вильена намерен сменить команду, сообщает Sportcell.

По информации источника, услуги 27-летнего голландца были предложены "Галатасараю".

Рыночная стоимость игрока оценивается в 7,5 миллиона евро. Его контракт с "быками" действует до 2024 года.

В текущем сезоне Вильена сыграл за "Краснодар" 15 матчей, забил 2 гола и сделал 1 ассист.

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