Игрок "Краснодара" перейдет в "Сантос"

Полузащитник "Краснодара" Кристиан Куэва продолжит карьеру в "Сантосе", утверждает UOL.

По данным издания, бразильский клуб предложил 7 миллионов долларов за игрока.

Сделка между клубами состоится в течение 48 часов после запроса должна быть одобрена "Сан-Паулу", которому принадлежал игрок до переезда в Россию. Этот клуб получит 10 процентов от суммы трансфера.

Куэва в этом сезоне провел за "Краснодар" 23 матча, отметившись 1 голом и 4 ассистами.

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