Игрок "Краснодара" продолжит карьеру в Бразилии

"Сантос" договорился о трансфере полузащитника "Краснодара" Кристиана Куэвы, сообщает Globo Esporte.

По информации источника, 27-летний перуанец уже подписал личный контракт с "рыбами", о чём свидетельствует опубликованная фотография.

Ожидается, что уже сегодня о переходе будет объявлено официально. Сумма сделки составит 6,2 миллионов евро.

Напомним, что "Краснодар" купил Куэву прошлым летом за 8 миллионов евро. В составе "быков" он сыграл 23 матча и забил 1 гол.

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