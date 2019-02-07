Игрок "Краснодара" продолжит карьеру в Бразилии
"Сантос" договорился о трансфере полузащитника "Краснодара" Кристиана Куэвы, сообщает Globo Esporte.
По информации источника, 27-летний перуанец уже подписал личный контракт с "рыбами", о чём свидетельствует опубликованная фотография.
Ожидается, что уже сегодня о переходе будет объявлено официально. Сумма сделки составит 6,2 миллионов евро.
Напомним, что "Краснодар" купил Куэву прошлым летом за 8 миллионов евро. В составе "быков" он сыграл 23 матча и забил 1 гол.
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|38
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|38
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|Фламенго
|38
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|4
|Атлетико Минейро
|38
|62
|5
|Ботафого
|38
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|Атлетико Паранаенсе
|38
|57
|7
|Коринтианс
|38
|55
|8
|Понте Прета
|38
|53
|9
|Гремио
|38
|53
|10
|Сан-Паулу
|38
|52
|11
|Чапекоенсе
|38
|52
|12
|Крузейро
|38
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|13
|Флуминенсе
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|Спорт Ресифе
|38
|47
|15
|Коритиба
|38
|46
|16
|Витория
|38
|45
|17
|Интернасьонал
|38
|43
|18
|Фигейренсе
|38
|37
|19
|Санта Крус
|38
|31
|20
|Америка Минейро
|38
|28