Игрок "Краснодара" раскритиковал использование VAR в матчах РПЛ

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Игрок "Краснодара" раскритиковал использование VAR в матчах РПЛ

Хавбек "Краснодара" Руслан Камболов рассказал о своём отношении к работе системы VAR на матчах российской Премьер-лиги.

"Мне кажется, в России VAR работает как-то не очень. Когда смотришь европейские матчи, у них всё выходит как-то чётко, логично. У нас многие моменты совсем нелогичные", - сказал Камболов.

Напомним, что в летне-осенней части чемпионата видеопомощь арбитрам используется в одном-двух матчах в туре.

Ожидается, что весной VAR будет работать на всех играх РПЛ.

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