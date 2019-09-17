Игрок "Краснодара" Уткин назвал Мамаева одним из лучших футболистов в российской истории

Полузащитник "Краснодара" Даниил Уткин заявил, что считает хавбека Павла Мамаева одним из лучших футболистов в российской истории.

Напомним, сегодня, 17 сентября, Александр Кокорин и Мамаев вышли на свободу по условно-досрочному освобождению.

"На первое место поставлю Андрея Аршавина. На второе - Романа Широкова, на третье - Павла Мамаева, потому что я с ним тренировался, видел, как он работает. Я вдохновлен его работой, игрой, стилем, тем, как он думает. В четверку еще добавил бы Александра Головина", - сказал Уткин.

Ранее сообщалось, что "Краснодар" расторгнет контракт с Мамаевым, а "Крылья Советов" предложат ему перейти в самарскую команду.

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