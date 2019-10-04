Игрок "Краснодара" Уткин прокомментировал матч с "Хетафе"

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Игрок "Краснодара" Уткин прокомментировал матч с "Хетафе"

Хавбек "Краснодара" Даниил Уткин рассказал, что думает о поражении своей команды в матче 2-го тура группового раунда Лиги Европы с "Хетафе" (1:2). Об этом сообщает Sport24.

"Недоволен своей игрой, потому что не забил. Не знаю, почему провалили первый тайм. Тяжело ответить, почему не выигрываем… Время матча позднее, но это не так важно.

Нужно играть наглее и раскрепощеннее. Что касается "Хетафе", то соперник показал то, что мы ожидали. Оценивать свою игру не буду, но я выкладываюсь на 100%", - сказал Уткин.

В 3-м туре группового этапа ЛЕ "Краснодар" сыграет с "Транзаспором", "Хетафе" встретится с "Базелем". Матчи состояться 24 октября.

У "Краснодара" 0 баллов и последняя строчка. Группу C возглавляет "Хетафе" с 6 баллами.

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