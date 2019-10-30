Игрок "Краснодара" ярко высказался о Галицком

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Игрок "Краснодара" ярко высказался о Галицком

Полузащитник "Уфы" Артем Голубев в интервью Sport24 рассказал, что думает о владельуе "Краснодара Сергее Галицком.

"Человек Галицкий невероятный: миллиардер, а очень вежливый. Если проходит мимо, всегда остановится и поговорит, при этом обращаясь на "вы". Ну а для "Краснодара" он делает все - стадион, думаю, там лучший в Европе. Никогда не забуду, как мы играли на нем с юношеской командой "Реала", - рассказал Голубев.

20-летний футболист играет в "Краснодаре" на правах аренды с лета 2019 года. Его контракт рассчитан до 2021 года.

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