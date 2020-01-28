Игрок "Крыльев Советов" - об интересе "Лилля": "Во Франции меня больше привлекает ПСЖ"
Хавбек самарских "Крыльев Советов" Антон Зиньковский прокомментировал информацию, что в его услугах заинтересован "Лилль".
"Во время трансферного окна много таких новостей. На большинство не стоит обращать внимания, если нет какой-то конкретики. Не исключено, что интерес "Лилля" ко мне действительно был. Но мне или в клуб никто не звонил. Поэтому рассуждать не о чем. Вот если бы поступило официальное предложение, тогда бы задумался. Попробовать себя в Европе интересно. Но знаете, во Франции меня больше привлекает ПСЖ... Хотя, конечно, это совсем другой уровень. Возможно, начинать лучше как раз с таких команд, как "Лилль", - сказал 23-летний россиянин.
В текущем сезоне Зиньковский сыграл за "Крылья" 19 матчей и сделал 6 ассистов. Его рыночная стоимость - 2,8 миллиона евро.
В конце декабря сообщалось, что на полузащитника претендуют "Краснодар" и "Локомотив".
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|ЦСКА Москва
|19
|34
|5
|Локомотив Москва
|19
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|6
|Арсенал Тула
|19
|25
|7
|Уфа
|19
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|Динамо Москва
|19
|24
|9
|Урал
|19
|24
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|Спартак Москва
|19
|22
|11
|Тамбов
|19
|21
|12
|Ахмат
|19
|19
|13
|Рубин
|19
|19
|14
|Оренбург
|18
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|15
|Крылья Советов
|19
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|Сочи
|18
|15