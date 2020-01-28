Игрок "Крыльев Советов" - об интересе "Лилля": "Во Франции меня больше привлекает ПСЖ"

Теги крылья советовантон зиньковскийлилль

Игрок "Крыльев Советов" - об интересе "Лилля": "Во Франции меня больше привлекает ПСЖ"

Хавбек самарских "Крыльев Советов" Антон Зиньковский прокомментировал информацию, что в его услугах заинтересован "Лилль".

"Во время трансферного окна много таких новостей. На большинство не стоит обращать внимания, если нет какой-то конкретики. Не исключено, что интерес "Лилля" ко мне действительно был. Но мне или в клуб никто не звонил. Поэтому рассуждать не о чем. Вот если бы поступило официальное предложение, тогда бы задумался. Попробовать себя в Европе интересно. Но знаете, во Франции меня больше привлекает ПСЖ... Хотя, конечно, это совсем другой уровень. Возможно, начинать лучше как раз с таких команд, как "Лилль", - сказал 23-летний россиянин.

В текущем сезоне Зиньковский сыграл за "Крылья" 19 матчей и сделал 6 ассистов. Его рыночная стоимость - 2,8 миллиона евро.

В конце декабря сообщалось, что на полузащитника претендуют "Краснодар" и "Локомотив".

Не пропустите: Агент Варга подтвердил интерес клубов АПЛ к форварду "Крыльев Советов" Соболеву. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

"Зенит" ведёт переговоры о трансфере полузащитника сборной Ирака

"Зенит" ведёт переговоры о трансфере полузащитника сборной Ирака

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 19 45
2 Краснодар Краснодар 19 35
3 Ростов Ростов 19 34
4 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 19 34
5 Локомотив Москва Локомотив Москва 19 34
6 Арсенал Тула Арсенал Тула 19 25
7 Уфа Уфа 19 25
8 Динамо Москва Динамо Москва 19 24
9 Урал Урал 19 24
10 Спартак Москва Спартак Москва 19 22
11 Тамбов Тамбов 19 21
12 Ахмат Ахмат 19 19
13 Рубин Рубин 19 19
14 Оренбург Оренбург 18 19
15 Крылья Советов Крылья Советов 19 18
16 Сочи Сочи 18 15
Полная таблица

топ-5 тегов