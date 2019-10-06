Игрок "Крыльев Советов" Соболев будет вызван в сборную России

Теги крылья советовалександр соболевроссия

Игрок "Крыльев Советов" Соболев будет вызван в сборную России

Форвард "Крыльев Советов" Александр Соболев будет вызван в сборную России. Об этом сообщается в твиттере команды.

Ранее "Спорт Экспресс" писал, что 22-летнего футболиста вызвали в связи с травмой 29-летнего игрока "Локомотива" Федора Смолова, который получил повреждение в матче 12-го тура РПЛ с тульским "Арсеналом".

Соболев отметился 10 голами в 12 матчах "Крыльев Советов" и стал одним из открытий сезона.

Сборная России сыграет 10 октября с Шотландией. Встреча начнется - в 21:45 (мск). 13 октября национальная команды встретится с Кипром (19:00 мск).

А еще: "Локомотив" обыграл "Арсенал" в матче 12-го тура РПЛ | http://soccernews.ru
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