Игрок "Крыльев Советов" Соболев будет вызван в сборную России

Форвард "Крыльев Советов" Александр Соболев будет вызван в сборную России. Об этом сообщается в твиттере команды.

Ранее "Спорт Экспресс" писал, что 22-летнего футболиста вызвали в связи с травмой 29-летнего игрока "Локомотива" Федора Смолова, который получил повреждение в матче 12-го тура РПЛ с тульским "Арсеналом".

⚡ Соболев вместо Смолова!

В списке игроков, вызванных для подготовки к отборочным матчам ЧЕ-2020 с Шотландией и Кипром, произошло изменение. Вместо получившего в сегодняшнем матче с «Арсеналом» травму Федора Смолова в команду вызван форвард «Крыльев Советов» Александр Соболев! pic.twitter.com/5OIzjYkwBc — Сборная России (@TeamRussia) 6 октября 2019 г.

Соболев отметился 10 голами в 12 матчах "Крыльев Советов" и стал одним из открытий сезона.

Сборная России сыграет 10 октября с Шотландией. Встреча начнется - в 21:45 (мск). 13 октября национальная команды встретится с Кипром (19:00 мск).

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