Игрок "Крыльев Советов" Соболев будет вызван в сборную России
Форвард "Крыльев Советов" Александр Соболев будет вызван в сборную России. Об этом сообщается в твиттере команды.
Ранее "Спорт Экспресс" писал, что 22-летнего футболиста вызвали в связи с травмой 29-летнего игрока "Локомотива" Федора Смолова, который получил повреждение в матче 12-го тура РПЛ с тульским "Арсеналом".
⚡ Соболев вместо Смолова!— Сборная России (@TeamRussia) 6 октября 2019 г.
В списке игроков, вызванных для подготовки к отборочным матчам ЧЕ-2020 с Шотландией и Кипром, произошло изменение. Вместо получившего в сегодняшнем матче с «Арсеналом» травму Федора Смолова в команду вызван форвард «Крыльев Советов» Александр Соболев! pic.twitter.com/5OIzjYkwBc
Соболев отметился 10 голами в 12 матчах "Крыльев Советов" и стал одним из открытий сезона.
Сборная России сыграет 10 октября с Шотландией. Встреча начнется - в 21:45 (мск). 13 октября национальная команды встретится с Кипром (19:00 мск).
А еще: "Локомотив" обыграл "Арсенал" в матче 12-го тура РПЛ | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Локомотив Москва
|12
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|2
|Зенит Санкт-Петербург
|12
|26
|3
|ЦСКА Москва
|11
|25
|4
|Краснодар
|11
|23
|5
|Ростов
|11
|23
|6
|Уфа
|12
|15
|7
|Арсенал Тула
|12
|14
|8
|Оренбург
|12
|14
|9
|Урал
|12
|14
|10
|Спартак Москва
|11
|14
|11
|Крылья Советов
|12
|14
|12
|Рубин
|12
|14
|13
|Сочи
|12
|12
|14
|Ахмат
|12
|12
|15
|Динамо Москва
|12
|10
|16
|Тамбов
|12
|8