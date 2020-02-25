Игрок "Лацио": "Мне повезло, что у меня обнаружили рак"

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Игрок "Лацио": "Мне повезло, что у меня обнаружили рак"

Защитник "Лацио" Франческо Ачерби рассказал, что заболевание раком помогло спасти его профессиональную карьеру.

"Я играл в футбол ради отца, который всегда сильно заботился обо мне. Быть может, порой забота была чрезмерной. Мне становилось плохо, когда он хотел от меня прогресса. Когда он умер, то я не знал, ради чего мне продолжать карьеру. Я вел себя непрофессионально. Я нередко приезжал на тренировки после попойки. Мне это не мешало, так как я силен физически. Я не боялся матчей с топ-клубами, так как мне было наплевать на них.

Мне повезло, что у меня обнаружили рак. Я благодарен богу за это. Это случилось в июле 2013 года, когда я перешел в "Сассуоло". Я лег спать, но утром у меня был приступ. Я стал бояться, переживать об упущенных возможностях. Я обратился к психологу, который помог мне.

Если бы не болезнь, то я играл бы в Серии В или завершил карьеру. Без рака я бы плохо кончил", - приводит слова Ачерби L’Ultimo Uomo.

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