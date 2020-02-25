Игрок "Лацио": "Мне повезло, что у меня обнаружили рак"
Защитник "Лацио" Франческо Ачерби рассказал, что заболевание раком помогло спасти его профессиональную карьеру.
"Я играл в футбол ради отца, который всегда сильно заботился обо мне. Быть может, порой забота была чрезмерной. Мне становилось плохо, когда он хотел от меня прогресса. Когда он умер, то я не знал, ради чего мне продолжать карьеру. Я вел себя непрофессионально. Я нередко приезжал на тренировки после попойки. Мне это не мешало, так как я силен физически. Я не боялся матчей с топ-клубами, так как мне было наплевать на них.
Мне повезло, что у меня обнаружили рак. Я благодарен богу за это. Это случилось в июле 2013 года, когда я перешел в "Сассуоло". Я лег спать, но утром у меня был приступ. Я стал бояться, переживать об упущенных возможностях. Я обратился к психологу, который помог мне.
Если бы не болезнь, то я играл бы в Серии В или завершил карьеру. Без рака я бы плохо кончил", - приводит слова Ачерби L’Ultimo Uomo.
Не пропустите: Бывшего игрока "Арсенала" обвинили в сексе с ребенком | http://soccernews.ru
главное
-
Фанаты "Наполи" спели для Месси песни про Марадону
-
"Ливерпуль" одержал яркую победу над "Вест Хэмом"
-
Мюллер заявил, что "Бавария" больше не контролирует игру, как при Гвардиоле
-
"Лион" готов отпустить Дембеле в "МЮ" за 98 миллионов евро
-
Италия ушла на китайский больничный, в Англии все бьются за пятое(!) место, а "Барселона" опять лучше "Реала": на этих выходных в Европе было очень жарко!
Лента новостей
-
Главные новости дня: 24 февраля
-
ПСЖ потерял двух основных игроков из-за травм
-
"Ливерпуль" повторил два рекорда чемпионата Англии
-
Игрок "Лацио": "Мне повезло, что у меня обнаружили рак"
-
Фанаты "Наполи" спели для Месси песни про Марадону
-
1
"Ливерпуль" одержал яркую победу над "Вест Хэмом"
-
"Бенфика" обыграла "Жил Висенте", прервав серию из двух поражений подряд
-
"Унион" в гостях победил "Айнтрахт" в Бундеслиге
-
1
Сетьен сравнил Месси и Марадону
-
Звезда Голливуда Джордж Клуни может купить испанский клуб
-
Матч "Интера" в Лиге Европы пройдет без зрителей из-за коронавируса
-
Обамеянг отказался продлевать контракт с "Арсеналом" и, скорее всего, покинет клуб
-
Сетьен поделился мнением о предстоящем матче "Барселоны" с "Наполи"
-
1
Тер Штеген высказался о работе под руководством Сетьена
-
Пике высказался о скандале с президентом "Барселоны"
-
"Тамбов" вышел в финал Кубка ФНЛ
-
"Интер" нацелился на одного из лидеров "Ромы"
-
Президент "Ювентуса" высказался о возможном приглашении Гвардиолы
-
1
Пике оценил шансы "Барселоны" выиграть Лигу Чемпионов
-
"Наполи" не сможет рассчитывать на двух игроков в матче с "Барселоной"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|25
|60
|2
|Лацио
|25
|59
|3
|Интер Милан
|24
|54
|4
|Аталанта
|24
|45
|5
|Рома
|25
|42
|6
|Наполи
|25
|36
|7
|Милан
|25
|36
|8
|Хеллас Верона
|24
|35
|9
|Парма
|24
|35
|10
|Болонья
|25
|34
|11
|Кальяри
|24
|32
|12
|Сассуоло
|24
|29
|13
|Фиорентина
|25
|29
|14
|Торино
|24
|27
|15
|Удинезе
|25
|27
|16
|Лечче
|25
|25
|17
|Сампдория
|24
|23
|18
|Дженоа
|25
|22
|19
|Брешия
|25
|16
|20
|СПАЛ
|25
|15