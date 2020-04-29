Игрок "Лацио" возмутился запрету на тренировки вне дома

Защитник "Лацио" Франческо Ачерби недоволен тем, что власти Италии запрещают игрокам тренироваться на улице.

Футболисты смогут начать тренироваться лишь с 18 мая.

"Я не хочу спорить, просто хочу понять, почему бегать в парках можно, а на поле - нельзя. Если назовут убедительные причины - я приму эту позицию. Но губернатор даже не ответил нам. Мы не говорим о матчах, речь идет лишь о пробежках по газону. Мы бы занимались в разное время. Мы можем выпускать на поле по одному человеку, чтобы он час побегал без мяча в одиночестве и полной безопасности. Тренироваться дома - все равно что сидеть в тюрьме", - передает слова Ачерби Lazio Style Channel.

Чемпионат Италии приостановлен из-за пандемии коронавируса.

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