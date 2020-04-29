Игрок "Лацио" возмутился запрету на тренировки вне дома
Защитник "Лацио" Франческо Ачерби недоволен тем, что власти Италии запрещают игрокам тренироваться на улице.
Футболисты смогут начать тренироваться лишь с 18 мая.
"Я не хочу спорить, просто хочу понять, почему бегать в парках можно, а на поле - нельзя. Если назовут убедительные причины - я приму эту позицию. Но губернатор даже не ответил нам. Мы не говорим о матчах, речь идет лишь о пробежках по газону. Мы бы занимались в разное время. Мы можем выпускать на поле по одному человеку, чтобы он час побегал без мяча в одиночестве и полной безопасности. Тренироваться дома - все равно что сидеть в тюрьме", - передает слова Ачерби Lazio Style Channel.
Чемпионат Италии приостановлен из-за пандемии коронавируса.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|26
|63
|2
|Лацио
|26
|62
|3
|Интер Милан
|25
|54
|4
|Аталанта
|25
|48
|5
|Рома
|26
|45
|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|26
|36
|8
|Хеллас Верона
|25
|35
|9
|Парма
|25
|35
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Сассуоло
|25
|32
|12
|Кальяри
|25
|32
|13
|Фиорентина
|26
|30
|14
|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|25
|27
|16
|Сампдория
|25
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|26
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
|26
|16