Игрок "Лестера" извинился за расистские шутки, сказанные несколько лет назад

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Игрок "Лестера" извинился за расистские шутки, сказанные несколько лет назад

Полузащитник "Лестера" Хамза Чодури попросил прощения за сообщения в соц.сети за 2013 - 2014 год.

Тогда футболист опубликовал несколько оскорбительных, расистских шуток.

"Я многому научился, и понимаю, что некоторые мои комментарии, которые я писал в прошлом, оскорбительные и обидные. Мне жаль тех, кого я обидел.

Я вырос и узнал много о жизни, я должен брать на себя ответственность, тогда я стану мудрее и умнее", - сказал Чодури.

"Лестер", набрав 51 балл, занимает 8 место в турнирной таблице АПЛ.

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