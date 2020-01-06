Игрок "Лестера" признан лучшим футболистом Дании в 2019 году



Вратарь "Лестера" Каспер Шмейхель признан лучшим футболистом Дании в 2019 году, сообщает официальный Twitter УЕФА.

Голкипер получил данную награду в третий раз в карьере. Ранее он получал почетный приз в 2016 и 2017 годах.

Каспер Шмейхель - лучший футболист Дании 2019 года! #ЕВРО2020 pic.twitter.com/pmAF95Lir4 — UEFA.com на русском (@UEFAcom_ru) January 6, 2020

33-летний Шмейхель является сыном легендарного вратаря "Манчестер Юнайтед" и сборной Дании Петера Шмейхеля.

В нынешнем сезоне он провел за "Лестер" 23 матча во всех турнирах, в которых пропустил 22 гола. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.

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