Игрок "Лестера" признан лучшим футболистом Дании в 2019 году

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Игрок "Лестера" признан лучшим футболистом Дании в 2019 году
Вратарь "Лестера" Каспер Шмейхель признан лучшим футболистом Дании в 2019 году, сообщает официальный Twitter УЕФА.

Голкипер получил данную награду в третий раз в карьере. Ранее он получал почетный приз в 2016 и 2017 годах.

33-летний Шмейхель является сыном легендарного вратаря "Манчестер Юнайтед" и сборной Дании Петера Шмейхеля.

В нынешнем сезоне он провел за "Лестер" 23 матча во всех турнирах, в которых пропустил 22 гола. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.

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