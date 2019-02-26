Игрок "Леванте" получил тяжелейшую травму в эпизоде с падением Каземиро, приведшему к пенальти

Теги реал мадридлевантеказемиро

Игрок "Леванте" получил тяжелейшую травму в эпизоде с падением Каземиро, приведшему к пенальти
Полузащитник "Леванте" Шейк Дукуре выбыл из строя на длительный строк из-за травмы, сообщает официальный сайт клуба.

У футболиста диагностирован разрыв крестообразных связок. Эту травму он получил в матче чемпионата Испании с "Реалом" (1:2), в эпизоде с падением в штрафной "Леванте" хавбека королевского клуба Каземиро, который привел к пенальти.

Таким образом, Дукуре перенесет операцию и пропустит несколько месяцев.

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