Игрок "Леванте" получил тяжелейшую травму в эпизоде с падением Каземиро, приведшему к пенальти
Полузащитник "Леванте" Шейк Дукуре выбыл из строя на длительный строк из-за травмы, сообщает официальный сайт клуба.
У футболиста диагностирован разрыв крестообразных связок. Эту травму он получил в матче чемпионата Испании с "Реалом" (1:2), в эпизоде с падением в штрафной "Леванте" хавбека королевского клуба Каземиро, который привел к пенальти.
Таким образом, Дукуре перенесет операцию и пропустит несколько месяцев.
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