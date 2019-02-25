Игрок "Леванте" усомнился в правильности назначения второго пенальти в пользу "Реала"

Нападающий "Леванте" Рохер Марти считает, что второй пенальти в ворота его команды в матче 25-го тура Примеры с "Реалом" был назначен ошибочно.

"Первый пенальти – это рука, а второй – сомнительный, я бы хотел лично посмотреть видеоповтор", - цитирует Марти El Chiringuito TV.

Напомним, что второй пенальти реализовал Гарет Бэйл и этот гол принёс "Реалу" победу.

Перед назначением 11-метрового главный арбитр встречи Игнасио Иглесиас Вильянуэва консультировался с видеоассистентом.

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