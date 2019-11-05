Игрок "Лейпцига" Демме поделился впечатлениями от матча с "Зенитом"

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Игрок "Лейпцига" Демме поделился впечатлениями от матча с "Зенитом"

Игрок "РБ Лейпциг" Диего Демме рассказал, что думает о победном матче своей команды с "Зенитом" (2:0) в 4-м туре группового этапа Лиги Чемпионов, передает пресс-служба немцев.

Полузащитник стал автором первого забитого гола во встрече.

"Я очень рад забить. Однако самое главное - победа команды. Мы сделали огромный шаг к тому, чтобы выйти в плей-офф", - сказал Демме.

"Зенит" с 4 баллами занимает 2 место в турнирной таблице группы G. "РБ Лейпциг" с 9 очкам возглавляет группу.

В рамках 5-го тура группового этапа Лиги Чемпионов "Зенит" 27 ноября сыграет с "Лионом""Лейпциг" в этот же день сыграет с "Бенфикой".

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