Игрок "Лилля" Языджи из-за разрыва связок выбыл на долгий срок

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Игрок "Лилля" Языджи из-за разрыва связок выбыл на долгий срок

Полузащитник "Лилля" Юсуф Языджи из-за серьезной травмы выбыл на долгий срок, утверждает L'Equipe.

По данным источника, 22-летний футболист во время матча 19-го тура чемпионата Франции с "Монако" (1:5) порвал крестообразные связки колена.

Сроки восстановления станут известны после тщательного медицинского обследования.

В этом сезоне Языджи участвовал в 18 матчах Лиги 1, забив 1 гол и сделав 4 результативные передачи.

А еще: "Лилль" разгромил "Монако" в матче 1/8 финала Кубка французской лиги| http://soccernews.ru
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