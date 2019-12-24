Игрок "Лилля" Языджи из-за разрыва связок выбыл на долгий срок
Полузащитник "Лилля" Юсуф Языджи из-за серьезной травмы выбыл на долгий срок, утверждает L'Equipe.
По данным источника, 22-летний футболист во время матча 19-го тура чемпионата Франции с "Монако" (1:5) порвал крестообразные связки колена.
Сроки восстановления станут известны после тщательного медицинского обследования.
В этом сезоне Языджи участвовал в 18 матчах Лиги 1, забив 1 гол и сделав 4 результативные передачи.
А еще: "Лилль" разгромил "Монако" в матче 1/8 финала Кубка французской лиги| http://soccernews.ru
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|М
|О
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|Марсель
|18
|35
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|18
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|Ренн
|17
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|5
|Нант
|18
|29
|6
|Реймс
|17
|27
|7
|Бордо
|18
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|8
|Лион
|18
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|9
|Монако
|17
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|Анжер
|18
|25
|11
|Сент-Этьен
|18
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|Монпелье
|18
|24
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|Страсбур
|18
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|14
|Ницца
|18
|24
|15
|Брест
|18
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|Дижон
|18
|17
|17
|Амьен
|17
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|Метц
|18
|16
|19
|Ним
|17
|12
|20
|Тулуза
|18
|12