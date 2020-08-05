Игрок "Лиона" назвал причину перепалки с Роналду в первом матче 1/8 финала ЛЧ

Полузащитник "Лиона" Бруно Гимарайнс рассказал, почему у него возникла ссора с форвардом "Ювентуса" Криштиану Роналду во время первого матча 1/8 финала Лиги Чемпионов.

"Мы оба разговариваем на португальском языке. Он убеждал меня, что Марсело сфолил на Дибале. Я же настаивал, что нарушения правил не было. Да, Роналду оказался прав. Но на поле я должен был защищать свою команду, а он - свою. Поэтому такие перепалки случаются", - приводит слова Гимарайнса L’Equipe.

В первой игре во Франции "Лион" победил "Ювентус" со счётом 1:0.

Ответный поединок состоится в Турине в пятницу, 7 августа.

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