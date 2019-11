Игрок "Ливерпуля" был шокирован свистом со стороны фанатов сборной Англии

Защитник "Ливерпуля" Джо Гомес был шокирован тем, что болельщики сборной Англии освистали его во время матча отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года с командой Черногории (7:0), сообщает The Sun.

По сведениям издания, в тот день на стадионе присутствовали жена и сын Гомеса, которые также были неприятно поражены отношением к нему со стороны английских фанатов. Главному тренеру сборной Англии Гарету Саутгейту после матча пришлось даже успокаивать игрока.

Boos for Joe Gomez. You love to see it. pic.twitter.com/TXMRWE0cRM