Игрок "Ливерпуля" Кейта пропустит матч за Суперкубок УЕФА

Полузащитник "Ливерпуля" Наби Кейта пропустит сегодняшний матч за Суперкубок УЕФА с "Челси". Об этом сообщает пресс-служба мерсисайдцев.

У 24-летнего футболиста травма бедра. В скором времени он пройдет медицинский осмотр.

Напомним, матч "Ливерпуль" - "Челси" состоится сегодня, 14 августа, на стадионе "Бешикташ Парк". Начало - в 22:00 (мск).

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