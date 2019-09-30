Игрок "Ливерпуля" недоволен тем, что Роналду и Месси попали в сборную года

Полузащитник "Ливерпуля" Джорджиньо Вейналдум подверг критике систему отбора игроков в символическую сборную года по версии ФИФА.

"Некоторые футболисты попали в сборную ФИФА, так как их в принципе считают лучшими. Но в команде не оказалось тех, кто провел действительно сильный сезон.

Роналду и Месси всегда будут попадать в сборную, даже если у них был не лучший сезон. Нужно менять систему отбора в команду. Есть футболисты, которые заслуживали попадание в сборную. Я говорю о Робертсоне, Александер-Арнолде, Мане и Салахе", - приводит слова Вейналдума Business Insider.

Полностью символическая сборная выглядит так:

вратарь: Алиссон

защитники: Маттейс де Лигт, Серхио Рамос, Вирджил ван Дейк, Марсело

полузащитники: Лука Модрич, Френки де Йонг, Эден Азар

нападающие: Лионель Месси, Криштиану Роналду, Килиан Мбаппе.

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