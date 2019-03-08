Игрок "Ливерпуля" Окслейд-Чемберлен получил травму в своем первом за 11 месяцев матче

Полузащитник "Ливерпуля" Алекс Окслейд-Чемберлен не смог закончить свой первый матч за 11 месяцев.

Футболист не участвовал в играх английской команды с 25 апреля из-за серьезной травмы колена, которую он получил в матче Лиги чемпионов с "Ромой". Месяц назад он вернулся к тренировкам в команде.

Игрок повредил бедро и был заменен в первом тайме матча молодежной команды "Ливерпуля" с "Дерби Каунти".

"Ливерпуль" занимает 2 место турнирной таблицы, имея в активе 70 баллов.

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