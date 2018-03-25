Игрок "Ливерпуля" травмировался в сборной Англии и вернулся в расположение клуба



Защитник "Ливерпуля" Джо Гомес получил травму в товарищеском матче со сборной Англии против Голландии.

Футболист вернулся в расположение клуба, чтобы пройти медицинское обследование, которое определит сроки его восстановления.

В этом сезоне 20-летний Гомес провел за "Ливерпуль" 29 матчей во всех турнирах и отдал 2 результативные передачи.

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