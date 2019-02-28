Игрок "Ливерпуля" установил рекорд АПЛ

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Игрок "Ливерпуля" установил рекорд АПЛ

Правый защитник "Ливерпуля" Трент Александр-Арнольд установил рекорд английской Премьер-лиги, сообщает Opta.

По информации статистического портала, фулбек "красных" стал самым молодым игроком в истории, сделавшим три ассиста в одном матче АПЛ.

Александр-Арнольд оформил хет-трик из голевых передач в поединке 28-го тура чемпионата против "Уотфорда" в возрасте 20 лет и 143 дней.

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