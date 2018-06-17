Игрок "Локомотива" близок к переходу в клуб АПЛ

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Игрок "Локомотива" близок к переходу в клуб АПЛ

Защитник "Локомотива" Соломон Кверквелия подтвердил информацию о том, что он может перейти "Лестер".

"Мой агент ведет переговоры с "Лестером". В ближайшее время станет ясно, перейду ли я в английский клуб", - приводит слова Кверквелии 1tv.ge.

Ранее сообщалось, что английский клуб готов заплатить за футболиста 17 миллионов евро.

В минувшем сезоне 26-летний Кверквелия провел 47 игр за "Локомотив" во всех турнирах и забил 3 гола. 

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