Игрок "Локомотива" Фарфан - автор лучшего гола "Шальке" за последнее десятилетие

Болельщики "Шальке" путём голосования выбрали лучший гол команды за последнее десятилетие.

Наибольшую поддержку получил забитый мяч в исполнении нападающего Джефферсона Фарфана, который сейчас выступает за московский "Локомотив".

23 октября 2011 года перуанец эффектно поразил ворота "Байера", протащив самостоятельно мяч от своей штрафной площади до чужой. Зацените!

+++++GANADOR GOL DE LA DÉCADA+++++



¿Quíen si no? ⚽ ¡El gol de Jefferson #Farfán contra el Leverkusen ha sido elegido por amplia mayoría como el "Gol de la Década"! ⚽



¡Gracias por su participación!#S04 | #GolDeLaDécada pic.twitter.com/kNqnuybtdy — FC Schalke 04 () (@s04_es) April 24, 2020

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