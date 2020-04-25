Игрок "Локомотива" Фарфан - автор лучшего гола "Шальке" за последнее десятилетие

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Игрок "Локомотива" Фарфан - автор лучшего гола "Шальке" за последнее десятилетие

Болельщики "Шальке" путём голосования выбрали лучший гол команды за последнее десятилетие.

Наибольшую поддержку получил забитый мяч в исполнении нападающего Джефферсона Фарфана, который сейчас выступает за московский "Локомотив".

23 октября 2011 года перуанец эффектно поразил ворота "Байера", протащив самостоятельно мяч от своей штрафной площади до чужой. Зацените!

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