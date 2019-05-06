Игрок "Локомотива" Фарфан выбыл до конца сезона
Игрок "Локомотива" Джефферсон Фарфан не сможет участвовать в последних матчах текущего сезона. Об этом сообщает "Чемпионат".
Футболист получил повреждение задней поверхности бедра в матче 27-го тура РПЛ с "Арсеналом". На восстановление уйдет около двух недель, а это значит, что перуанец пропустит оставшиеся матчи чемпионата России.
"Локомотив" занимает 2 место в турнирной таблице РПЛ, имея в активе 49 баллов.
В последних трех турах чемпионата "железнодорожникам" предстоит сыграть с "Рубином", "Уралом" и "Уфой".
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|27
|58
|2
|Локомотив Москва
|27
|49
|3
|Краснодар
|26
|46
|4
|ЦСКА Москва
|27
|45
|5
|Спартак Москва
|27
|43
|6
|Арсенал Тула
|27
|42
|7
|Оренбург
|27
|36
|8
|Ростов
|26
|36
|9
|Ахмат
|27
|36
|10
|Рубин
|27
|35
|11
|Урал
|27
|33
|12
|Динамо Москва
|27
|30
|13
|Крылья Советов
|27
|28
|14
|Уфа
|27
|26
|15
|Анжи
|27
|20
|16
|Енисей Красноярск
|27
|19