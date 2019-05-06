Игрок "Локомотива" Фарфан выбыл до конца сезона

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Игрок "Локомотива" Фарфан выбыл до конца сезона

Игрок "Локомотива" Джефферсон Фарфан не сможет участвовать в последних матчах текущего сезона. Об этом сообщает "Чемпионат".

Футболист получил повреждение задней поверхности бедра в матче 27-го тура РПЛ с "Арсеналом". На восстановление уйдет около двух недель, а это значит, что перуанец пропустит оставшиеся матчи чемпионата России. 

"Локомотив" занимает 2 место в турнирной таблице РПЛ, имея в активе 49 баллов.

В последних трех турах чемпионата "железнодорожникам" предстоит сыграть с "Рубином", "Уралом" и "Уфой". 

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