Игрок "Локомотива" Игнатев пропустит ближайшие матчи за сборную России

Врачи сборной России провели осмотр футболистов, вызванных в расположение на матчи отборочного турнира чемпионата Европы-2020 с Сан-Марино и Кипром. Об этом информирует официальный сайт РФС.

После обследований стало известно, что хавбеку "Локомотива" Антону Миранчуку необходимо продолжит проходить физиотерапевтические процедуры.

Полузащитник "железнодорожников" Владислав Игнатьев пропустит эти матчи из-за повреждения коленного сустава.

Встреча против Сан-Марино пройдет 8 июня на стадионе "Мордовия-Арена" в Саранске, игра против киприотов состоится 11 июня на арене в Нижнем Новгороде.

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