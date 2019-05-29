Игрок "Локомотива" Игнатев пропустит ближайшие матчи за сборную России
Врачи сборной России провели осмотр футболистов, вызванных в расположение на матчи отборочного турнира чемпионата Европы-2020 с Сан-Марино и Кипром. Об этом информирует официальный сайт РФС.
После обследований стало известно, что хавбеку "Локомотива" Антону Миранчуку необходимо продолжит проходить физиотерапевтические процедуры.
Полузащитник "железнодорожников" Владислав Игнатьев пропустит эти матчи из-за повреждения коленного сустава.
Встреча против Сан-Марино пройдет 8 июня на стадионе "Мордовия-Арена" в Саранске, игра против киприотов состоится 11 июня на арене в Нижнем Новгороде.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|30
|64
|2
|Локомотив Москва
|30
|56
|3
|Краснодар
|30
|56
|4
|ЦСКА Москва
|30
|51
|5
|Спартак Москва
|30
|49
|6
|Арсенал Тула
|30
|46
|7
|Оренбург
|30
|43
|8
|Ахмат
|30
|42
|9
|Ростов
|30
|41
|10
|Урал
|30
|38
|11
|Рубин
|30
|36
|12
|Динамо Москва
|30
|33
|13
|Крылья Советов
|30
|28
|14
|Уфа
|30
|26
|15
|Анжи
|30
|21
|16
|Енисей Красноярск
|30
|20