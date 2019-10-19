Игрок "Локомотива" Коломейцев: "Победили за счёт морально-волевых качеств"

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Игрок "Локомотива" Коломейцев: "Победили за счёт морально-волевых качеств"

Хавбек "Локомотива" Александр Коломейцев прокомментировал победный матч 13-го тура РПЛ с "Ахматом" (2:0). Об этом сообщает пресс-служба клуба.

"Победили за счёт морально-волевых качеств. Не сказал бы, что игра получилось лёгкой. Во втором тайме мяч у нас не держался. Больше оборонялись и бегали. Без мяча играть тяжело", - сказал Коломейцев.

22 октября "Локомотив" сыграет с "Ювентусом" в рамках 3-го тура группового этапа Лиги Чемпионов.

"Локомотив" с 29 баллами занимает 1 место в турнирной таблице РПЛ. У "Ахмата" 12 баллов и 14 строчка.

А еще: Шалимов оценил игру "Ахмата" против "Локомотива"| http://soccernews.ru
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