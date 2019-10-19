Игрок "Локомотива" Коломейцев: "Победили за счёт морально-волевых качеств"
Хавбек "Локомотива" Александр Коломейцев прокомментировал победный матч 13-го тура РПЛ с "Ахматом" (2:0). Об этом сообщает пресс-служба клуба.
"Победили за счёт морально-волевых качеств. Не сказал бы, что игра получилось лёгкой. Во втором тайме мяч у нас не держался. Больше оборонялись и бегали. Без мяча играть тяжело", - сказал Коломейцев.
22 октября "Локомотив" сыграет с "Ювентусом" в рамках 3-го тура группового этапа Лиги Чемпионов.
"Локомотив" с 29 баллами занимает 1 место в турнирной таблице РПЛ. У "Ахмата" 12 баллов и 14 строчка.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Локомотив Москва
|13
|29
|2
|Ростов
|12
|26
|3
|Краснодар
|12
|26
|4
|Зенит Санкт-Петербург
|12
|26
|5
|ЦСКА Москва
|12
|25
|6
|Уфа
|12
|15
|7
|Арсенал Тула
|12
|14
|8
|Оренбург
|12
|14
|9
|Урал
|12
|14
|10
|Крылья Советов
|12
|14
|11
|Рубин
|12
|14
|12
|Спартак Москва
|12
|14
|13
|Сочи
|12
|12
|14
|Ахмат
|13
|12
|15
|Динамо Москва
|12
|10
|16
|Тамбов
|12
|8