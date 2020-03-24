Игрок "Локомотива" признался, что больше всего его вдохновляли Зидан и Роналду

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Игрок "Локомотива" признался, что больше всего его вдохновляли Зидан и Роналду

Полузащитник московского "Локомотива" Жоау Мариу назвал игроков, которые в течение карьеры вдохновили его больше всего. 

"Первым был Зинедин Зидан. Почему? Из-за позиции. На поле он действовал очень элегантно, и это сильно вдохновило меня. Вторым был Криштиану Роналду, поскольку я стал игроком "Спортинга" в тот же год, когда он перешёл в "Манчестер Юнайтед". Криштиану был примером, которому хотели следовать все молодые футболисты. Он очень вдохновил меня", - сказал хавбек.

Напомним, что Мариу вместе с Роналду выиграл Евро-2016 в составе сборной Португалии.

За "Локомотив" 27-летний футболист выступает на правах аренды, а его трансфер принадлежит миланскому "Интеру". Ранее он признался, что хочет поиграть в Испании.

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