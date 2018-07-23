Игрок "Локомотива" рассказал о противостоянии с Месси на ЧМ-2018
Нигерийский защитник "Локомотива" Брайн Идову рассказал, что больше всего на Чемпионате Мира-2018 ему запомнилось противостояние с лидером сборной Аргентины Лионелем Месси.
"На всю жизнь запомню, конечно, игру против Месси. Сама его фигура заставляет готовиться к матчу еще серьезнее. К счастью, партнеры по команде помогали, редко оставляя меня с ним один на один, но когда такие случаи были, то старался играть максимально плотно", – приводит слова Идову официальный сайт клуба.
Напомним, что на ЧМ-2018 Аргентина обыграла Нигерию со счетом 2:1 и один из голов забил Месси.
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