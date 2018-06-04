Игрок "Локомотива" рассказал о расизме в России



Нападающий "Локомотива" Ари заявил, что расизм в России существует, но его становится все меньше.

"Я сталкивался с расизмом в России. Впрочем, в последнее время подобные настроения снижаются. Надеюсь, что расистских проявлений не будет во время Чемпионата Мира-2018. Российские болельщики бесстрашные и сумасшедшие. Они дерутся только голыми руками, без оружия. Я видел, как это делала фанаты "Спартака", ЦСКА и "Динамо", - цитирует Ари Istoe.

Стоит отметить, что 32-летний Ари играет в России с 2010 года.

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