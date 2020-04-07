Игрок "Локомотива" Рыбус может продолжить карьеру в Турции

Агент хавбека "Локомотива" Мацея Рыбуса рассказал, что футболист может продолжить карьеру в одном из клубов Турции.

Представитель игрока сообщил, что встречался с руководством хорошего европейского клуба, с которым уже начали переговоры.

"Могу сказать, что это Турция, команда из Стамбула. Однако развитие пандемии коронавируса сорвало мои планы", - приводит слова агента sport.pl.

Соглашение Рыбуса с "железнодорожниками" рассчитано до лета 2020 года. В этом сезоне 30-летний хавбек провел 14 матчей в РПЛ и отдал 4 результативные передачи.

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